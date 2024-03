Aviões às voltas na Madeira devido ao vento que se faz sentir no aeroporto

Estão, neste momento, pelo menos quatro aviões às voltas nos céus sob o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo devido ao vento que se faz sentir na zona de Santa Cruz.

Em causa está um voo da Binter, do Porto Santo para a Madeira, que tinha chegada prevista para as 19h30, mas que tem sido sucessivamente reprogramado; um voo da easyJet Europe, proveniente do Porto, que tinha chegada apontada para as 20h55; outro da mesma companhia, mas proveniente de Lisboa, previsto para as 20h30; um voo da Wizzair, com origem em Katowice, na Polónia, que deveria ter chegado durante a tarde, mas que saiu com atraso de várias horas da origem.

Até há pouco tempo esteve, também, às voltas um voo da Ryanair, proveniente de Lisboa, que tinha chegada prevista para as 20h25 e que, no momento, estará de regresso à origem, conforme confirma o site oficial do Aeroporto da Madeira, que sobre as demais situações nada adianta para já.

IPMA lança aviso amarelo para o vento até às 21 horas de hoje O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, no final desta tarde de terça-feira, um aviso amarelo para o vento, até às 21 horas de hoje, abrangendo tanto a costa Norte, como a costa Sul.

Durante o dia, a companhia aérea TAP Portugal já havia cancelado o voo com origem em Lisboa, que tinha aterragem prevista para as 20h25, possivelmente antecipando este cenário causado pelo vento.

O IPMA emitiu, esta tarde, um aviso amarelo para o vento, tanto na costa Norte, como na costa Sul, até às 21 horas de hoje. De acordo com alguns sites da especialidade, às 20 horas, foi registada, no Aeroporto, uma rajada de 77 km/h.