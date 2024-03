Dia Mundial do Consumidor assinalado com os olhos postos na Inteligência Artificial

Assinalou-se, hoje, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, numa cerimónia organizada pela Secretaria Regional de Inclusão e Juventude subordinada ao tema 'Inteligência Artificial, Revolução Digital e o Consumidor do Futuro'. Na sessão foram explanados aspectos relacionadas com a literacia digital e com o investimento do Governo Regional nessa área.

“Num mundo cada vez mais globalizado, interligado e complexo, marcado pelas constantes mudanças nas sociedades, torna-se cada vez mais relevante e pertinente, compreender as tecnologias emergentes, quer pelas novas oportunidades, como pelos principais desafios e vulnerabilidades”, começou por enquadrar Ana Sousa.

A secretária regional de Inclusão e Juventude explicou que “em Portugal, de acordo com o indicador global da Comissão Europeia, apenas 29% da população portuguesa apresenta um nível de literacia digital superior ao nível básico, 27% apresenta um nível básico, 24% apresentam um nível inferior ao básico e 21% não têm conhecimentos digitais ou não utilizam a Internet. Importa assim, responder de modo pro-activo e positivo a este desafio, implementando as ações necessária à promoção da literacia digital das nossas comunidades”, vincou.

Ana Sousa reconheceu que o mundo cada vez mais conectado traz novos desafios e vulnerabilidades, desde “a privacidade dos dados à transparência nas transações, ao potencial risco de desinformação, passando pela equidade no acesso aos benefícios da tecnologia”. Nesse sentido, assegurou que o “Governo Regional tem contribuído para a formação dos consumidores madeirenses e porto-santenses”.

Tais desígnios têm sido concretizados pelas diversas ações de sensibilização dinamizadas junto da população, que no ano de 2023 abrangeram um total de 6 mil pessoas. Este ano, já foram desenvolvidas 12 ações de sensibilização, que incluíram cerca de 300 pessoas. A estes números, somam-se, desde o início deste ano, 8 presenças nos Meios de Comunicação Social (RDP 1, RTP Madeira e RTP 2) e a divulgação de conteúdos informativos/alertas através da página de internet da Direção Regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais Ana Sousa

Também o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira vincou que “no meio de tanta incerteza e de tanta dúvida, ao entrar em território novo, como o da revolução digital, ou no mundo desconhecido, como o da inteligência artificial, o consumidor é sempre o elo mais fraco, a parte mais vulnerável da economia e da sociedade”, chamando a atenção para os “riscos e as oportunidades, as ameaças e as potencialidades”, que a Inteligência Artificial comporta.

“Pese embora os avisos dos cientistas da área tecnológica, os pedidos de moratória dos governantes e a tentativa dos legisladores de regularem a inteligência artificial, esta é uma inevitabilidade e vamos ter de saber lidar com ela”, salientou José Manuel Rodrigues.

O encontro deu mote à conferência sobre a temática e ao debate, que juntou vários especialistas. O Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados abordou “a proteção do consumidor na Era da Inteligência Artificial” e dos desafios e oportunidades que se colocam.

Marta Sotto-Mayor, formadora, consultora internacional e especialista em hotelaria, restauração e turismo, discorreu sobre “qualidade e humanização no serviço ao cliente”.

Paulo Abreu, engenheiro informático da ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e inovação, desenvolveu a temática “disrupção tecnológica ao serviço da sociedade: uma perspetiva SIH Smart Islands Hub”.