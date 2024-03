Idosa na solidão e com Alzheimer preocupa vizinhança no Funchal

Uma queda que poderia ter sido fatal de uma idosa já com mais de 80 anos de idade, a viver na solidão e com a agravante de padecer de Alzheimer, está a preocupar a vizinhança.

Residente na Rua das Lajes, na zona do Livramento, freguesia do Monte, este sábado um vizinho encontrou a idosa prostrada no chão e ensanguentada. Viria a ser socorrida também pelos bombeiros, entretanto alertados, e transportada ao hospital.

Tendo em conta a idade, o facto de viver na solidão e o estado de saúde da octagenária, a vizinhança teme pela sua segurança.

Um caso denunciado ao DIÁRIO por uma vizinha. Dá conta que a idosa em causa “é viúva, a filha que a acompanhava morreu” e agora é apenas temporariamente acompanhada “por uma senhora que a visita e lhe presta supostos cuidados”. Só que na maior parte do tempo a idosa fica só, entregue à sua sorte. Por sofrer de Alzheimer é frequente “deixar as portas de casa abertas” e pior do que isso “já caiu algumas vezes”.

Os vizinhos asseguram que já reportaram o caso à Segurança Social esperando que seja encontrada uma solução que garanta um acompanhamento permanente uma vez que são muitos os indícios que já não está capaz de viver autonomamente, “mas até agora nada foi feito”, lamentam. O episódio deste sábado vem reforçar as preocupações de quem lida de perto com o caso, que apesar de sinalizado junto da entidade responsável, tarda em corresponder à exigência da situação. Temem por isso que o pior possa acontecer por falta de assistência.