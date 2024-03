Manchester United elimina Liverpool da Taça de Inglaterra em jogo emocionante

O Manchester United esteve hoje perto da eliminação, mas acabou por seguir para as meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol com um golo nos descontos do prolongamento, no triunfo sobre o Liverpool (3-2), em Old Trafford.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos 'red devils', numa tarde das 'antigas' em Old Trafford, com o brasileiro Antony, primeiro, a salvar o Manchester United da eliminação, aos 87 minutos, e depois com o jovem costa-marfinense Amad Diallo, aos 120+1, a protagonizar um triunfo dramático e inesperado.

O Manchester United fechou assim o lote das equipas nas meias-finais da Taça de Inglaterra, juntando-se a Chelsea, ao detentor Manchester City e ao Coventry City, único representante do 'Championship' e dos escalões inferiores. O internacional escocês Scott McTominay deu vantagem à equipa da casa, logo aos 10 minutos, mas, no final da primeira parte, o Liverpool deu a volta, primeiro pelo argentino Mac Allister, aos 44, e depois pelo egípcio Salah, aos 45+2. Na segunda metade, após um festival de oportunidades falhada pelo Liverpool, que continua sem contar com Diogo Jota devido a lesão, o Manchester United levou a decisão para tempo extra através de Antony, um dos 'mal amados' dos adeptos dos 'red devils'. No prolongamento, Elliot deu nova vantagem ao Liverpool, aos 105 minutos, mas Rashford , aos 112, apontou a decisão para as grandes penalidades. Com os penáltis dados como certo, no último lance da partida, o Liverpool ainda teve um canto para poder criar perigo, mas Diallo roubou a bola e, a meias com o argentino Garnacho, fugiu para o ataque, acabando por decidir a eliminatória com um remate certeiro de pé esquerdo. Foi o primeiro golo da época do costa-marfinense, de apenas 21 anos, que acabou expulso com um segundo cartão amarelo devido aos festejos.

Entretanto, o Manchester United já sabe que vai defrontar o Coventry City nas 'meias' na luta por um lugar na final da mais antiga prova do mundo. O Chelsea também sofreu para bater o Leicester City (4-2), mas sobretudo por culpa própria, já que chegou ao intervalo com uma diferença de dois golos e que até podia ser maior. Nessa fase, Cucurrela, aos 13 minutos, e Cole Palmer, aos 45+1, marcaram para os 'blues', que pelo meio desperdiçaram uma grande penalidade por Sterling. Na segunda parte, Disasi, num autogolo completamente infantil a meias com o guarda-redes Robert Sánchez, aos 51 minutos, e depois Mavididi relançaram a equipa do segundo escalão, mas Chukwuemeka, aos 90+2, e Madueke, aos 90+7, confirmaram o triunfo do Chelsea. O Leicester City, que não contou com Ricardo Pereira, lesionado, atuou com menos uma unidade por expulsão de Doyle, aos 73 minutos.

Chelsea e Manchester City vão disputar a outra meia-final, numa fase agendada para 20 e 21 de abril em campo neutro, no Estádio Wembley, em Londres.