PSD destaca resposta “exemplar” na Saúde da Madeira ao contrário da realidade do País

A deputada do PSD, Rubina Leal, destacou esta quarta-feira, o trabalho feito pelo Governo Regional da Madeira, liderado pelo PSD/CDS-PP, na Saúde, averbando que grande parte da população madeirense "está satisfeita com a resposta dada".

Ainda no Período Antes da Ordem do Dia da 32.º Reunião Plenária da XIII Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira, a social-democrata criticou os incumprimentos da República para com a Região, nomeadamente com os atrasos nas transferências das verbas para a construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

Rubina Leal afirmou que apesar da natural existência de listas de espera, o serviço regional de saúde dá resposta "a milhares" de utentes anualmente, com a realização de consultas, cirurgias e exames. A realidade regional, afirma, contrasta com "a miserável" resposta na Saúde do continente português, onde, disse, "teme" pela sua vida.

O partido da oposição, o PS, pela voz de Sérgio Gonçalves e Victor Freitas, reagiu pedindo esclarecimentos relativamente ao "apagão nas listas de espera" e ao aumento "depois das eleições Regionais" dos utentes em lista de espera "na ordem dos 47%", acusando o PSD de se autoelogiar enquanto "o sistema regional de saúde falha, não faz o básico que é dar resposta às pessoas que precisam".

A social-democrata ripostou dizendo que as acusações "não correspondem a realidade" e que os números das listas de espera "não podem ser superiores ao número da população residente na Madeira". Rubina Leal elencou ainda o trabalho e os esforços dos profissionais de saúde, algo que, disse, pode dificultar a actualização dos actos médicos já realizados.

Conceição Pereira (PSD) justificou o "apagão" nas listas de espera com o facto de algumas especialidades deixarem de contabilizar para o registo, atentando que a "nunca vamos deixar de ter listas de espera".

Rubina Leal acusou a oposição liderada pelo PS de fazer uma política baseada no 'deita-abaixo' e na conspiração constante.