Ricardo Franco quer um geoparque na Ponta de São Lourenço

O presidente da Câmara Municipal de Machico aproveitou a 2.ª conferência do Ecos Machico para mostrar o desejo de criação de um geoparque na zona da Ponta de São Lourenço, como forma de disciplinar as visitas aquele espaço.

Ricardo Franco mostrou, também, preocupação com a sobrecarga que actualmente se verifica sobre todo aquele território, pedindo, por isso, ao Governo Regional, que tem a responsabilidade de gestão da reserva natural ali existe, medidas urgentes para minimizar os impactos. "Têm de ser criadas regras para evitar a sobrecarga diária que acontece ali", frisou.

O autarca evidenciou a importância de haver um controlo no número de visitantes nestes locais, à semelhança do que a Câmara já faz em alguns pontos integrados no Ecos Machico.

Sobre este projecto, que resulta de uma parceria entre o município e a Associação Insular de Geografia, Ricardo Franco foca o papel importante na sensibilização para as questões do património, considerando-o uma "referência na Região".

Questionado sobre o interesse da Câmara de Machico candidatar alguns dos percursos do concelho ao conjunto de percursos pedestres classificados da Região, embora não seja encarada como uma prioridade.