Ponta do Sol esclarece sobre o 'Simplex Urbanístico'

O município da Ponta do Sol promoveu na tarde esta quarta-feira, 13 de Março, uma sessão pública de esclarecimento sobre o o Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de Janeiro, que procede à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria. Iniciativa que contou com a colaboração do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

A sessão de esclarecimento, promovida pela autarquia local, contou com a presença de mais de 70 participantes, numa iniciativa que teve como principais destinatários: arquitectos, engenheiros, advogados, sector de construção civil, mediação imobiliária e serviços administrativos municipais.

Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol destacou a participação nesta sessão de esclarecimento. "O grande número de participantes que se registou nesta sessão de esclarecimento revela a importância desta iniciativa, que tem como objectivo ajudar a esclarecer todos aqueles que têm interesse ou que estão ligados profissionalmente a áreas que necessitam de licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria”.

A sessão, com preleção da advogada Cristina Gouveia e Freitas, é "uma formação importante para os trabalhadores da Câmara Municipal da Ponta do Sol, mas que é aberta ao público em geral com o propósito de agilizar e uniformizar os procedimentos para todos os intervenientes da área”, sublinhou a autarca.

O denominado Simplex Urbanístico traz alterações ao regime jurídico da urbanização e edificação, nomeadamente o Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com o objectivo da simplificação dos licenciamentos existentes, através da eliminação de actos e procedimentos dispensáveis ou redundantes em matéria de urbanismo e ordenamento do território, simplificando a atividade administrativa, empresarial e particulares.