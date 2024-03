MUDAS é hoje o palco do Festival de Música da Madeira

O Festival de Música da Madeira propõe novo concerto, de entrada gratuita, esta sexta-feira, pelas 21h, no MUDAS, com o Duo Contracello, Acácio Piedade, Ensemble XXI da Orquestra Clássica da Madeira e o maestro Francisco Loreto.

De acordo com o director artístico do Festival de Música da Madeira, o violinista Norberto Gomes, este concerto revelará dois artistas para os quais ao longo das suas carreiras foram muitos os compositores que dedicaram as suas obras a este Duo. Salientar António Victorino D'Almeida, Sérgio Azevedo, Cesar Viana, entre outros. Mais recentemente, este Duo tem colaborado com a harpista portuguesa Clotilde Rosa, Christopher Bochmann, Anne Victorino d'Almeida, entre outros.

Neste concerto será interpretada, em 1.ª Audição Absoluta, a obra Wakana de Acácio Piedade.

Eduardo Jesus destaca importância do Festival de Música da Madeira O secretário regional de Turismo e Cultura destacou a importância que assume o XXXVII Festival de Música da Madeira, não só em termos daquilo que representa enquanto iniciativa cultural, mas também naquilo que pode vir a representar, no futuro, enquanto marca do calendário turístico da Região.

Além do Duo Contracello, este concerto apresentará ainda, em primeira audição absoluta, a Obra Wakana do compositor Acácio Piedade e contará com a Orquestra de Cordas Ensemble XXI, da Orquestra Clássica da Madeira, e a direcção do maestro madeirense Francisco Loreto.

A entrada é gratuita, mas as reversas devem ser efectuadas em: [email protected]. Os bilhetes deverão ser levantados no próprio local até 30 minutos antes da hora do concerto.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 18h00 - Seminário Internacional Desporto e Ciência, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas;

- 9h30 - CMF realiza sessão de esclarecimento sobre o Simplex Urbanístico, com Cristina Pedra e João Rodrigues, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal;

- 10h00 - Exposição 'Cartas do Funchal', na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro;

- 10h00 às 12h00 - CMF, no âmbito do 'Mês da Protecção Civil 2024', vai mapear Memórias do Risco, na Universidade Sénior do Funchal;

- 11h00 - Miguel Albuquerque visita a obra de construção de uma estrutura residencial para idosos, à Rua do Til 22, no Funchal;

- 11h00 - Cerimónia de assinatura de protocolo da instalação de Desfibriladores Automáticos Externos, no salão Nobre do Edifício Sede da Câmara Municipal;

- 11h30 - JPP realiza acção Política, com o porta-voz: Élvio Sousa, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 15h00 e 18h00 - 'Março Azul', mês da prevenção do Cancro Colorretal, com duas palestras: no Espaço Multiusos do Porto Moniz (15h00) e no Centro Social do Estreito da Calheta (18h00);

- 15h15 - Ordem dos Engenheiros promove actividade 'Há Engenharia em Mim', naEscola Secundária Francisco Franco;

- 18h00 - Atlântico Padel Tour-DIÁRIO, na Quinta do Padel;

- 19h00 - 1.ª edição do Flavours & Wine , Sob o tema ‘À Mesa com a Herdade do Rocim’, no Mezzanine do hotel Savoy Palace;

- 20h00 - Companhia Dançando com a Diferença apresenta 'BANTU', no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 21h00 - Espetáculo de Cristina Clara, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF)

- 21h00 - 'Concerto XXXVII Festival de Música da Madeira, no Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS);

- 21h00 - Grupo Coral do Estreito realiza concerto 'Via Crucias' (Via Sacra) para assinalar a época Pascal, na Igreja da Boa Nova (Funchal);

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, Dia Mundial do Sono e Dia Internacional de Combate à Islomofobia;

- Este é o septuagésimo quarto dia do ano. Faltam 291 dias para termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1147 - D. Afonso Henriques toma Santarém.

1493 - Cristóvão Colombo regressa a Maiorca, no final da viagem de descoberta da América.

1916 - Toma posse o Governo de António José de Almeida, aliança dos partidos Evolucionista e Democrático favoráveis à entrada de Portugal na Grande Guerra, de 1914-1918.

1939 - As tropas nazis invadem a Checoslováquia, completando a anexação do país.

1943 - II Guerra Mundial. Aviões japoneses atacam Darwin, na Austrália.

1961 - A UPA - União dos Povos de Angola lança os primeiros ataques a fazendas e vilas do norte do país.

1963 - Os EUA propõem a criação do sistema de comunicações "Hot Line", entre Washington e Moscovo.

1975 - É nacionalizado o setor português dos seguros, um dia depois da nacionalização da banca.

1979 - Portugal assina o acordo de garantia de investimento com a República Federal da Alemanha.

1985 - A Assembleia da República aprova a Lei que prevê a correção extraordinária do arrendamento habitacional para contratos anteriores a 1980.

1988 - A OCMLP - Organização Comunista Marxista Leninista Portuguesa - formaliza a dissolução.

1990 - O Soviete Supremo elege Mikhail Gorbachov Presidente executivo da URSS.

1993 - É publicado o estatuto do Serviço Nacional de Saúde que introduz as taxas moderadoras.

1994 - Nasce o jornal As Beiras.

1999 - O ministro do Equipamento, João Cravinho, preside à abertura "simbólica" do primeiro estaleiro das obras do metropolitano do Porto, que considerou um projeto de "enorme significado" para a Area Metropolitana.

2000 - A Aliança Atlântica e a Rússia reatam relações, interrompidas desde a guerra no Kosovo, em 1999, para discutir questões de desarmamento e de estratégia militar.

2001 - A legislação que permite a distribuição em Portugal da "pílula do dia seguinte" é aprovada na Assembleia da República.

2006 - É apresentado o Código do Consumidor pelo secretário de Estado da Defesa do Consumidor, Fernando Serrasqueiro.

2007 - A Assembleia da República aprova na generalidade a proposta de lei do governo e os diplomas do PSD, CDS-PP, BE e PCP relativos à revisão do Código de Processo Penal.

2009 - A Igreja Católica dos Estados Unidos anuncia o pagamento de 436 milhões de dólares em 2008, no âmbito dos casos de abusos sexuais praticados por membros do clero.

2011 - É publicada a Lei de Identidade de Género (Lei n.º 7/2011).

2014 - A Ucrânia acusa a Rússia de ter invadido militarmente o seu território com soldados, helicópteros e veículos blindados, numa aldeia situada no outro lado da fronteira administrativa entre a península da Crimeia e a Ucrânia continental.

2015 - O Benfica conquista pela primeira vez a Taça Europeia feminina de hóquei em patins, ao derrotar na final a equipa francesa do Coutras, por 5-2, em jogo disputado em Manlleu, Espanha.

2016 - A Assembleia da República aprova a proposta de alteração orçamental apresentada pelo Bloco de Esquerda em que as vítimas de violência doméstica ficam isentas de pagamentos de custas judiciais, nos processos penais em que intervenham.

2019 - Pelo menos 49 pessoas morrem no ataque a duas mesquitas em Chirstchurch, na Nova Zelândia.

2020 - Covid-19: O Governo proíbe o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e eventos com mais de cem pessoas.

- Portugal e Espanha limitam a circulação na fronteira terrestre comum a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços por causa da pandemia da Covid-19.

2021 - As autoridades de saúde portuguesas decidem suspender o uso da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 por motivos de "precaução" e "saúde pública". A decisão é tomada após vários países europeus também já terem suspendido a administração da vacina devido a relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

- O Tribunal Constitucional chumba a lei sobre a morte medicamente assistida, em resposta a um pedido de fiscalização preventiva feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que veta o diploma por inconstitucionalidade.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconhece que a Ucrânia não poderá integrar a NATO, uma das exigências da Rússia para terminar a guerra.

