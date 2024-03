Concerto de flauta e piano esgotou salão nobre da Assembleia da Madeira

A encerrar o terceiro fim-de-semana do Festival de Música da Madeira, na tarde deste domingo, no salão nobre da Assembleia, o flautista Yuan Yu e a pianista Pallavi Mahidhara deram um dos concertos em destaque desta celebração da música que tem a chancela da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Conforme explicou Norberto Gomes, director artístico, o evento arrancou com “uma extraordinária e rica apresentação de um dos curadores associados do festival”, o professor doutor Emanuel Gaspar, sobre o edifício da Assembleia Legislativa da Madeira, classificado como monumento nacional. Quanto ao espectáculo, “foi um concerto extraordinário de pura música de câmara por dois artistas com um entendimento musical sublime, de verdadeira fusão sonora e tímbrica. Assistimos a um raro momento de autêntica beleza estética, onde os artistas exploraram todos os detalhes dinâmicos, de fraseado com propostas interpretativas que deliciaram o numeroso público presente".

O flautista Yuan Yu, detentor de uma técnica transparente e focada, colocou todas as suas capacidades ao serviço da música numa fusão com o compromisso musical que Pallavi Mahidhara empregou na partitura do piano resultando num momento artístico de pleno encantamento, do melhor que estas páginas da literatura musical podem proporcionar”, adiantou. Na prática, “dois artistas internacionalmente reconhecidos que naturalmente mereceram os efusivos aplausos de todos os presentes levando-os a brindar o público com um extra de Jules Massenet, ‘Meditação’ da ópera Thaïs”.