Ponta do Sol com Concerto Pascal na igreja do Cristo Rei

Esta sexta-feira, dia 22 de Março, realiza-se na Igreja de Cristo Rei, no sítio do Monte, na Ponta do Sol, um concerto alusivo ao período pascal intitulado 'Via Crucis - O caminho do amor', pela voz dos coralistas do Coro de Câmara da Madeira (CCM).

O concerto organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, em parceria com a Paróquia de Cristo Rei, sustenta a "descentralização da oferta cultural do concelho", no entender de Célia Pessegueiro. A autarca diz que a ideia passa por levar "diferentes estilos musicais a diferentes públicos".

"No ano passado, a autarquia promoveu um espectáculo semelhante na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, nos Canhas. Dado o sucesso, fruto da grande participação da comunidade local, este ano voltamos a repetir esta iniciativa, numa outra igreja com o propósito de levar esta experiência a mais pessoas", acrescentou.

O espetáculo remete para as 14 estações do caminho de Jesus Cristo em direcção ao Gólgota, onde viria a ser crucificado. É composto por momentos musicais alusivos a cada uma das estações, enriquecidos com acção teatral e locução explicativa em cada etapa.

Sob a direção artística da maestrina Zélia Gomes, o CCM terá como instrumentistas convidados, ao piano, Leonilde Ramos; 1.º clarinete, José António Sousa; 2.º clarinete Andreia Freitas; e clarinete baixo Diana Gonçalves.

Com cerca de uma hora de duração, pode assistir a esta peça musical de forma gratuita, sendo que os lugares sentados são, naturalmente, limitados à lotação do espaço.