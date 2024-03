CDU indica que alargamento de vereda no Lombo da Quinta é exemplo de que "vale a pena lutar"

A CDU congratula-se, e fala mesmo em vitória da população do Lombo da Quinta. Em causa está o início da obra de alargamento da Vereda do Lombo da Quinta, permitindo um acesso seguro para quem lá vive. Esta tinha sido uma reivindicação da CDU ao longo de vários anos, acompanhando dos desejos da população.

"Esta era uma promessa antiga, que ficou numa gaveta partilhada pelos executivos camarários do PSD-CDS e PS. De forma resistente e persistente ao longo dos anos, os moradores foram sendo enganados, e apesar dos vários 'nãos' que foram sendo dito por mais de 30 anos, a população do Lombo da Quinta não desistiu!", dá conta a CDU.

Mais indica que, para que tal fosse concretizado, foram realizadas "centenas" de reuniões públicas, "dezenas de abaixos-assinados recolhidos; foram muitas iniciativas de denúncia desenvolvidas pela CDU e propostas apresentadas em todos os Orçamentos e Planos da Câmara Municipal do Funchal, para que esta obra fosse consagrada no papel, mas acima de tudo no terreno".

Como ainda hoje afirmámos junto das populações do Lombo da Quinta, "vale a pena lutar"! A obra está no terreno e a população venceu!! Esta ligação rodoviária vai garantir segurança, mais qualidade de vida e o desenvolvimento social para todos os que residem no Lombo da Quinta! CDU

"Este exemplo de luta e conquista é um incentivo para tantos outros lugares, que continuam esquecidos e excluídos dos processos de investimento público", indica, acrescentando que "trabalho, honestidade e competência, são mais do que palavras de ordem para a CDU! Palavra, dignidade e confiança são valores que as pessoas reconhecem em cada rosto dos que fazem parte da CDU".