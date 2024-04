Voto de congratulação pelo envolvimento da população nas comemorações do 25 de Abril

A coligação Funchal Sempre à Frente apresentou um voto de congratulação pela participação da população nas comemorações do 25 de Abril. Está a decorrer a Assembleia Municipal do Funchal, no edifício da Câmara Municipal, sendo este voto aprovado por unanimidade.

João Paulo Rodrigues lembrou que "a revolução foi feita na rua", pelo que foi nas ruas que se comemorou o 25 de Abril no Funchal.

O deputado municipal falou num programa eclético, com participação popular. "O 25 de Abril não tem donos", disse o social-democrata.

Por seu lad, Andreia Caetano também congratula a participação da população. A socialista quis destacar, no entanto, que o concerto monumental foi da responsabilidade do Governo Regional e não da CMF, "como se quis fazer passar".

Já Herlanda Amado lembrou que as celebrações ainda decorrem.

Voto de Saudação pelos 50 anos do 25 de Abril chumbado

O PS apresentou ainda um voto de saudação pelo 25 de Abril. Andreia Caetano fez questão de lembrar algumas das conquistas de Abril, como a consagração da democracia.

Este voto de saudação não foi aprovado com 24 votos contra e 9 a favor.

O PSD explicou o voto contra, através de João Paulo Rodrigues, dizendo que se confunde o 25 de Abril com uma data partidária, omitindo a importância dessa data para a autonomia. Além disso, acusa o PS de hipocrisia, isto depois de considerar as celebrações como "um Carnaval", tentando agora "corrigir" aquilo que foi dito.