Binter reforça ligações entre Canárias e Madeira durante a Semana Santa

A Binter anunciou um reforço das suas ligações às ilhas Canárias, durante a Semana Santa. No caso das ligações entre a Madeira e Gran Canaria, que representará quatro voos adicionais entre ambos os destinos. A companhia realiza quatro voos nas rotas que ligam as ilhas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife Sul e Madeira.

De acordo com nota à imprensa, a empresa programou 16 voos adicionais, o que possibilitará oferecer 1.152 assentos entre Madeira e Canárias.

Os voos entre Madeira e Lanzarote serão aos sábados, dias 23 e 30 de Março, com partida de Funchal às 9h30. O retorno está programado para às 11h30.

Por sua vez, os voos com Fuerteventura e Tenerife Sul acontecem nos domingos, dias 24 e 31 de Março. Para Fuerteventura, a saída será às 9h40 horas e o regresso às 12h20, enquanto que para o aeroporto de Tenerife Sul, os voos partirão de Funchal às 14h45 e retornarão às 17h10.

Binter vai cumprir contrato com o Porto Santo

No comunicado enviado há instantes à imprensa, a companhia aérea garante que, até 21 de Abril, continuará operando a rota Madeira-Porto Santo, isto após o contrato de concessão ser prorrogado pelo governo português. "Sobre a rota entre Madeira e Porto Santo, a companhia quer esclarecer que cumpre estritamente com as condições estabelecidas pelo Governo de Portugal", garante.

"A companhia aérea mantém um contato contínuo com as administrações locais, para estabelecer sinergias que permitam avançar na conectividade. Atualmente, trabalha junto ao Turismo da Madeira na promoção do destino, através de diferentes ações de dinamização, para favorecer o desenvolvimento de conexões diretas entre o arquipélago e o exterior", indica.