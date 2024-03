Acções de sensibilização da CMF sobre mosquito no Monte

Realizou-se, hoje, mais uma acção de formação e sensibilização, no âmbito da estratégia municipal de combate ao mosquito 'Aedes aegypti', que está a ser efectuada pela Câmara Municipal do Funchal, por todas as freguesias do Funchal.

Desta vez aconteceu no Monte, mais concretamente na Junta de Freguesia, tendo contando com a presença da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho

Este mosquito está presente no Funchal desde 2005.

As acções estão a ser protagonizadas por Ysabel Gonçalves, entomologista do Museu de História Natural do Funchal e, naturalmente, dirigem-se aos munícipes em geral.

Tratam-se de palestras com a duração de cerca de 45 minutos, seguidas de debate, nas quais são fornecidas informações importantes sobre o mosquito, a sua biologia, distribuição, medidas preventivas e de combate.

Estas acções, como reitera Nádia Coelho, "visam sobretudo capacitar os munícipes para a adopção de boas práticas com vista à diminuição e se possível eliminação de criadouros do mosquito e informação sobre medidas de autoprotecção".

Este mosquito, vector de transmissão de doenças virais como a dengue, febre amarela e outras, acrescenta, "encontra-se presente no concelho, sobretudo abaixo dos 250 metros de altitude e tem como principais criadouros, no ambiente doméstico, os pratos dos vasos de plantas e outros pequenos recipientes que contêm ou acumulam água".