Ex-comandante do RG3 promovido a número 2 do Exército

O antigo comandante do Regimento de Guarnição N.º 3 Maia Pereira é o novo o vice-chefe do Estado-Maior do Exército.

O tenente-general Paulo Emanuel Maia Pereira assume o cargo de número dois do Exército, na sequência do despacho do ministro da Defesa Nacional de 22 de Abril de 2024, sob proposta do chefe do Estado-Maior do Exército, datada de 12 de Abril de 2024, agora homologada pelo presidente da República. A nomeação foi publicada hoje em Diário da República. Esta oportunidade surgiu com a passagem à situação de reserva do tenente-general Francisco Xavier Ferreira de Sousa, que estava no cargo.

Maia Pereira esteve na Madeira a comandar o RG3 entre Outubro de 2010 e Outubro de 2012. Natural de Almeirim, onde nasceu em 1963, o agora tenente-general terminou o Curso de Infantaria da Academia Militar em 1986. No seu currículo constam o Curso de Ciências Militares – especialidade de Infantaria, o Mestrado em Estratégia pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa, e os cursos de Promoção a Capitão, de Promoção a Oficial Superior, de Estado-Maior, de Promoção a Oficial General, o Curso de Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs, o Curso de Contra Vigilância, o Curso Defesa NBQ, o Curso Coordenação Apoio de Fogos e o Estágio de Estados-Maiores Conjuntos.

Já depois de ter estado na Madeira Maia Pereira foi colocado no Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa (SHAPE), na Bélgica. Segundo nota disponibilizada pela Assembleia da República, esteve no “cargo de Chefe de Branch (Apoio às Operações) na Divisão de Operações deste Comando NATO, foi presidente do Grupo NATO de Protecção da Força e do Grupo NATO de Operações Psicológicas, foi membro do Grupo de Acção de Segurança do SHAPE, representante do Comando Aliado para as Operações nos Comités de alto nível da NATO para Guerra Electrónica e para as Operações de Informação”.

Desempenhou funções em diversas unidades ao longo dos mais de 40 anos de carreira, sendo de destacar, nas mais recentes, a função de diretor-coordenador do Estado-Maior do Exército.

Recebeu mais de uma dezena de louvores e várias condecorações, onde se destacam, o Grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Avis e uma Medalha de Serviços Distintos de Ouro.

Em 2020 foi nomeado segundo comandante da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (Minusca), posição que manteve até Abril de 2022. Foi promovido a tenente-general em Junho do ano passado e em Julho assumiu o cargo o cargo de comandante das Forças Terrestres.