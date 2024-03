Conselho da UE aprova regras sobre propaganda política para combater acção estrangeira

O Conselho da União Europeia (UE) deu hoje o aval final a novas regras sobre a transparência e orientação da propaganda política, com o objetivo de combater a manipulação da informação e a potencial interferência estrangeira nas eleições.

Com a aprovação pelos 27 Estados-membros do bloco europeu, o regulamento entra em vigor 20 dias depois da publicação no Jornal Oficial da UE, com as primeiras provisões a serem aplicadas 18 meses depois, no outono de 2025 (já depois das futuras eleições europeias que decorrem em junho próximo).

Passa a haver obrigações de transparência nos anúncios políticos, incluindo a identificação do patrocinador, o ato a que estão associados, os montantes pagos e qualquer utilização de técnicas de seleção.

Para evitar interferência estrangeira, passará a ser proibida a prestação de serviços de publicidade a patrocinadores de países terceiros três meses antes de uma eleição ou referendo.

Ao abrigo desta legislação, os cidadãos serão capazes de reconhecer mais facilmente a publicidade de teor político, que está por detrás desta e saber se receberam um anúncio direcionado, de modo a fazerem escolhas informadas.

As novas regras abrangem a transparência e a orientação da publicidade política relacionada com uma eleição, um referendo ou um processo legislativo a nível da UE ou de um Estado-membro.

Não afetam o conteúdo dos anúncios políticos nem outros aspetos da publicidade política, como a realização de campanhas políticas, que continuam a estar sujeitas às regras nacionais específicas dos Estados-membros.

Os conteúdos sob responsabilidade editorial, bem como as opiniões expressas a título pessoal, não são abrangidos.