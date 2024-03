A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi - ACSSRL, instituição de utilidade pública, celebrou na terça-feira um protocolo de cooperação com o Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL, nas áreas da investigação científica, formação, mobilidade, estágios curriculares e organização de eventos técnico-científicos e culturais.

A cerimónia de assinatura de protocolo, que antecedeu o I Encontro Internacional de Projetos Erasmus + “Educational Europe”, contou com a presença de Raquel Lombardi, presidente e fundadora da ACSSRL, Sancha de Campanella, vice-directora geral do ISAL, Diogo Goes, director de Departamento de Ciências Sociais e Ciências Humanas no ISAL e Gestor Cultural na Associação Raquel Lombardi e Marina Silva, coordenadora regional de Projectos Erasmus da Agência Nacional Erasmus.

Na ocasião, Sancha de Campanella, destacou a “importância deste protocolo de cooperação”, falando do “compromisso conjunto das instituições na promoção da inclusão social e de uma educação de excelência”. “Reconhecemos a necessidade do estabelecimento de novas sinergias para enfrentarmos, juntos, os desafios educacionais de hoje. Este protocolo marca um passo significativo em direção à construção de um futuro mais inclusivo e acessível e equitativo para todos”, disse.

Raquel Lombardi destacou a “missão de responsabilidade social” da associação que preside, destacando o potencial da nova parceria para o desenvolvimento de projectos conjuntos “promotores da inclusão social no contexto educativo e da propiciação de espaços abertos ao debate e à reflexão sobre as melhores práticas educativas”. A dirigente associativa agradeceu ao ISAL pela oportunidade desta colaboração.

Entre as acções de cooperação a desenvolver ao abrigo do protocolo firmado estão a realização conjunta de eventos de índole científico, técnico, pedagógico, social, cultural e de extensão universitária; o desenvolvimento de acções conjuntas de aprendizagem ao longo da vida; o lançamento de ofertas formativas a distância; a realização de projectos de investigação, inovação, disseminação e desenvolvimento; a realização de estágios curriculares para discentes e projectos de mobilidade e intercâmbio de docentes, investigadores, técnicos e estudantes, entre outras acções.

Refira-se que a Associação Raquel Lombardi e o ISAL tem vindo a desenvolver ou colaborar na organização de vários congressos internacionais, nomeadamente o Congresso Internacional de Saúde e Inclusão, a 'Think+ International Conference' e o 'Educational Europe: International Meeting for sharing Erasmus Projects', além de diversas visitas-guiadas a espaços museológicos regionais, no âmbito do Festival Internacional de Guitarras da Madeira.