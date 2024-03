Escola 'Gonçalves Zarco' celebrou Dia Internacional da Mulher

Ontem, dia 8 de Março celebrou-se na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) o Dia Internacional da Mulher.

"As mulheres da EBSGZarco vestiram-se de mais luz e beleza do que é habitual porque este dia é mundialmente comemorado pelas mulheres que reconhecem o seu valor na sociedade. Por isso, as mulheres desta instituição e amigas reuniram-se para ouvir a declamação pela voz da colega e professora Fátima Nóbrega, de uma poesia da sua autoria que incitava à busca da essência de cada uma e apelava ao respeito que temos de exigir do outro e nunca baixar os braços perante as injustiças da vida", refere a escola através de uma nota de imprensa.

Posteriormente, realizou-se o jantar comemorativo do Dia Internacional da Mulher, que foi acompanhado pelo saxofonista Rolando Faria. Este evento foi organizado pelada responsabilidade das professoras Filomena Gonçalves, Maria do Céu Barcelos e Rubina Fernandes.

O ambiente foi de muita alegria e de muita festa na EBSGZarco, porque todas as mulheres têm consciência do poder da união e do reconhecimento de que o dia 8 de Março está repleto de muita luta e que já em 1917 milhares de mulheres se reuniram no protesto na Rússia que ficou conhecido como 'Pão e Paz'. Nesse protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e de vida, lutaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Ontem, dia 8 de Março de 2024, celebrou-se o 'Dia Internacional da Mulher'. Instituído em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU), apenas dois anos mais tarde viria a ser oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, para celebrar os direitos que as mulheres conquistaram até aos nossos dias e recordar que o caminho para a igualdade não terminou". Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

E concluiu: "Que nunca esqueçamos o valor e o poder das mulheres na nossa sociedade. Parabéns a todas as mulheres".