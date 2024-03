Agências da ONU lançam acção conjunta para combater fome em contextos frágeis

Agências das Nações Unidas lançaram hoje um plano de ação "conjunta em contextos frágeis" e de "insegurança alimentar" em colaboração com Moçambique, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Zâmbia, entre outros, foi hoje anunciado.

A ação conjunta envolve o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas (FIDA) e o Programa Alimentar Mundial (PAM), que vão trabalhar com países que estão simultaneamente afetados "por choques económicos e condições meteorológicas extremas, em combinação com pouca ou nenhuma capacidade institucional e governamental para ajudar as pessoas a enfrentar a situação", comunicaram as agências da ONU.

"A vulnerabilidade é um obstáculo significativo à erradicação da fome e da pobreza. Além disso, os fenómenos meteorológicos extremos e frequentes estão a agravar estas crises, muitas vezes prolongadas, em todo o mundo", frisaram.

Entre as nações que vão colaborar com o projeto estão também o Iémen, o Haiti, o Paquistão, as ilhas do Pacífico e a região do Sahel africano, segundo o comunicado das agências.

"As situações de debilidade estão a aumentar e poderão afetar até 60% das pessoas extremamente pobres do mundo até 2030", referiram.

De acordo com as estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), cerca de mil milhões de pessoas vivem atualmente em tais contextos em todo o mundo, citaram as agências da ONU.

"As equipas do PAM e do FIDA trabalham em muitas das regiões mais frágeis e difíceis do mundo, onde milhões de famílias que vivem na linha da frente dos conflitos, das alterações climáticas e da turbulência económica enfrentam uma batalha diária contra a fome", afirmou a diretora executiva do PAM, Cindy McCain, citada no comunicado.

O FIDA e o PAM realizarão avaliações conjuntas sobre a fragilidade, integrarão os pequenos agricultores nos programas de assistência alimentar, investirão na resiliência climática das comunidades rurais e partilharão a capacidade logística, os dados, a análise e os conhecimentos especializados, bem como prestarão apoio técnico e operacional, declararam.