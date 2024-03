José Manuel Rodrigues candidato em resposta ao “apelo da resistência do CDS”

José Manuel Rodrigues apresentou esta terça-feira, 19 de Março, a sua candidatura à presidência do CDS-PP da Madeira, em resposta ao “apelo da resistência” dos centristas madeirenses para o regresso aos comandos do partido.

“Respondo SIM ao Apelo da Resistência do CDS, que vem de vós e de muitos, neste presente de incertezas, mas também de oportunidades, para o partido”, afirmou durante o evento de apresentação da candidatura, que decorre no Hotel Barceló Funchal.

Tenho recebido inúmeros pedidos de dirigentes, autarcas, militantes, simpatizantes e eleitores do CDS para voltar à sua liderança. Tenho ouvido de pessoas e instituições da sociedade madeirense solicitações para dar corpo a um novo projeto do nosso partido. José Manuel Rodrigues, candidato a líder do CDS-Madeira

O actual presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, liderou os centristas madeirenses durante mais de 20 anos até ser ‘substituído’, em 2018, por Rui Barreto. Agora, defende que “novos tempos exigem novos protagonistas e novas ideias para o CDS e para a Madeira”.

“É preciso rasgar novos horizontes para a Autonomia e encontrar novas respostas para os problemas dos Madeirenses e dos Porto- santenses”, aponta o centrista.

Num momento em que a Autonomia está ferida na sua dignidade e a Madeira está ferida no seu orgulho, eu não poderia faltar à chamada de dar o meu contributo para devolver a Esperança e a Confiança aos Madeirenses. Não poderia faltar-lhes. José Manuel Rodrigues, candidato a líder do CDS-Madeira

As eleições internas do partido acontecem no XIX Congresso do CDS/PP-Madeira, a 13 e 14 de Abril próximo. Em jogo estarão duas candidaturas, a de José Manuel Rodrigues e a de Lídia Albornoz, cuja moção estratégica global é intitulada de ‘Decidir o presente, preparar o futuro’.

As moções de estratégia global devem ser subscritas por 150 militantes e devem ser entregues até 31 de Março para que a candidatura à liderança do partido seja validada.

Conforme o DIÁRIO já noticiou, a reunião magna dosa centristas madeirenses deverá contar com uma declaração de despedida do actual líder, Rui Barreto, no sábado, e com a presença do líder nacional do partido, Nuno Melo, no domingo, para presidir ao encerramento dos trabalhos.