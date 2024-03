Hepatite A em morangos?

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) reportou, na passada terça-feira, um surto de hepatite A, em Portugal, tendo identificado 23 casos, entre 1 de Janeiro e 5 de Março.

A autoridade de saúde do governo português adiantou que, até ao momento, "não parece haver associação com o eventual consumo de alimentos específicos".

Não obstante, a DGS recomendou a notificação dos casos suspeitos no SINAVEmed, a realização de um inquérito epidemiológico e a notificação de imediato pelos laboratórios de casos confirmados. Deixou também algumas recomendações nomeadamente ao nível do reforço da higiene e segurança alimentar, bem como um fortalecimento da vacinação.

O que está em causa?

No passado dia 4, o Sistema Europeu de Alerta Rápido para Alimentos e Rações (Rapid Alert System Feed and Food – RASFF, em inglês) emitiu um alerta sobre a detecção e pré-venda, em Espanha, de lotes de morangos contaminados com vírus de Hepatite A, oriundos de Marrocos.

A Associação Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) divulgou o alerta do RASFF, exigindo "medidas urgentes" ao governo espanhol e à União Europeia (UE), uma vez que "representa um perigo para a saúde pública e que pode ter aparecido nos alimentos como resultado da irrigação das explorações com águas fecais".

No mesmo sentido, a Associação Valenciana de Consumidores (AVACU) pede "medidas mais rigorosas para todos os produtos importados de Marrocos e uma fronteira mais activa que verifique a adequação dos produtos provenientes de países terceiros fora da UE".

Entretanto, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) clarificou que “não existem até ao momento quaisquer evidências de distribuição para Portugal”.

Apesar de assegurar “não haver motivo para preocupação em Portugal em relação ao consumo de morangos”, a autoridade administrativa nacional especializada no âmbito da segurança alimentar e da fiscalização económica recorda o seguinte:

Algumas práticas que ajudam a controlar a possibilidade de haver contaminação humana por via alimentar, como sejam a higiene frequente das mãos, limpeza e desinfecção de superfícies que contactem com os alimentos e o correcto manuseamento de alimentos, com especial atenção para a lavagem cuidada dos alimentos que são consumidos crus

Como lavar fruta e legumes?

Segundo a DECO PROteste para eliminar terra, insectos, pesticidas e agentes patogénicos, a lavagem dos legumes e da fruta deve ser feita com água morna, um pouco antes do consumo. “É quanto baste para o comum dos mortais”, refere a organização de consumidores.

De realçar que no caso das grávidas, crianças de tenra idade, pessoas doentes ou com o sistema imunitário debilitado, há que seguir um ritual mais rigoroso:

Banhar, num litro de água fria com meia dúzia de gotas de lixívia , os alimentos que vão ser consumidos crus

, os alimentos que vão ser consumidos crus Se os cozinhar, a lavagem mais simples será suficiente

Confecionar os alimentos pode destruir 20% a 50% das vitaminas, mas também destrói diversos patogénicos, como a bactéria da salmonela. Cozinhar diminui o risco de infecção alimentar, além de poder facilitar a digestão DECO PROteste

Para uma limpeza adicional e mais “amiga do ambiente” é recomendado recorrer ao bicarbonato de sódio (dez gramas por litro de água).

“Esta solução parece ser mais eficaz a eliminar resíduos de pesticidas”, indica a DECO PROteste, recomendado este método, em particular, para lavar fruta que se come com casca, como peras, maçãs ou dióspiros.

O site Notícias ao Minuto – citando a Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutricional, através do agregador de blogues HuffPost – aponta também algumas dicas específicas para lavar morangos:

Em primeiro lugar, não deve retirar as folhas nem lavá-los na torneira, porque a pressão da água pode acabar por danificá-los e alterar o sabor

Deve encher um recipiente com água morna e colocá-los no interior

Passar os dedos pelos morangos de forma suave, evitando deixá-los muito tempo no interior para não ganharem muita água

Secar os morangos com a ajuda de um pano ou papel de cozinha.

Os morangos não devem ser colocados no frigorífico depois de lavados, pois acabam por deteriorar-se

Na água pode-se também juntar um pouco de vinagre e (se optar por esta solução) enxaguar novamente

“São sugestões úteis para eliminar o risco de hepatite, como também outro tipo de problemas”, acrescenta a mesma publicação.