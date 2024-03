Foi com José Manuel Rodrigues na liderança que o CDS obteve os melhores resultados?

Ontem, no seu discurso durante o Conselho Regional do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, actualmente presidente do partido, numa gestão bicéfala, partilhada com Rui Barreto, disse estar a ponderar uma possível candidatura à liderança dos centristas madeirenses. Para tal, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, colocou como condição para avançar, ter o apoio de todos os militantes.

José Manuel Rodrigues, disse, na mesma ocasião, que foi na sua liderança de 20 anos que o CDS-PP Madeira obteve os melhores resultados. Terá sido mesmo assim? É isso que vamos aqui verificar.

José Manuel Rodrigues tem um longo percurso político ligado às estruturas do CDS-PP Madeira. Em 1976, foi eleito primeiro presidente da Juventude Centrista da Madeira, estrutura onde teve um papel de relevo.

Anos depois, em 1997, já depois de ter sido eleito deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, nas Eleições Regionais de 1996, assume a liderança do partido, papel que desempenhou até ser ‘substituído’ por Rui Barreto, em 2018.

Portanto, de acordo com o que ontem foi afirmado por José Manuel Rodrigues, terá sido entre 1997 e 2018 que o CDS-PP Madeira obteve os seus melhores resultados na história da política regional.

Depois de ter sido eleito deputado à Assembleia Legislativa Regional, em 1996, José Manuel Rodrigues veio a ser eleito líder do CDS-PP Madeira no ano seguinte., Foto Arquivo/Edição do DIÁRIO de 27/10/1996

Procurando uma verificação mais precisa, vamos limitar a análise aos resultados das Eleições Legislativas Regionais.

Os temos em comparação revestem-se de períodos temporais bastante distintos.

Antes da ‘era Rodrigues’ estamos a falar de seis actos eleitorais; com José Manuel Rodrigues na liderança foram cinco as eleições para o parlamento madeirense disputada.

Depois, realizaram-se apenas dois actos eleitorais que devem ser considerados neste conjunto, ambos com Rui Barreto na liderança. O primeiro, em 2019, com o CDS a concorrer sozinho; no segundo, no ano passado, o CDS concorreu coligado com o então parceiro de Governo, o PSD-Madeira, no que resultou a coligação ‘Somos Madeira’.

Nas eleições em que José Manuel Rodrigues esteve à frente do CDS-PP, o pior desempenho alcançado em ‘Regionais’ foi no ano de 2007, quando obteve apenas 7.519 votos.

Mesmo com um dos piores resultados da sua história, o CDS-PP Madeira conseguiu dois deputados no parlamento madeirense em 2007. , Arquivo

Mesmo não sendo a ocasião em que o partido registou o menor número de votos – isso aconteceu em 1984, com apenas 7.420 votos – foi quando o CDS alcançou a pior percentagem entre os votantes, na ordem dos 5,34%. Mesmo em 1984, os votos alcançados equivaliam a 6,13%. No que toca ao número de deputados eleitos para o parlamento madeirense, neste último caso foram alcançados dois assentos, na situação mais antiga apenas um.

Mas os resultados de 2007 ficam, também, na memória como negativos por terem implicado que o partido fosse, pela única vez, a quarta força política da Região, ultrapassado que foi pela CDU, e não a segunda ou a terceira, como foi ao longo da sua existência, excluindo a legislatura actual, em que o CDS foi a votos coligado com o PSD, não sendo possível, por isso, apontar com rigor o peso do partido, embora elegendo três deputados.

José Manuel Rodrigues foi um dos miliantes que ontem usou da palavra no Conselho Regional do CDS-PP Madeira. , Foto DR/CDS-PP

Atentemos nos resultados eleitorais do período em que José Manuel Rodrigues foi presidente do CDS-PP, nomeadamente entre 1997 e 2018:

- nas ‘Regionais’ de 2000 alcançou 12.612 votos, correspondendo a 9,72% do total regional, permitindo a eleição de três deputados em 61.

- nas eleicões de 2004 obteve 9.691 votos, ou seja, 7,04% do somatório regional, conseguindo eleger dois deputados em 68.

- no acto eleitoral de 2007, eleições antecipadas decorrentes da demissão de Alberto João Jardim, registou o já referido mau resultado, com 7.519 votos (5,34%) e dois deputados em 47.

- em 2011 alcançou, pelo contrário, o melhor desempenho de sempre, com 25.975 votos, que se traduziam em 17,63% dos votantes, elegendo nove deputados em 47, passando a segunda força política nacional.

- em 2015, outras ‘Regionais’ antecipadas, as últimas no domínio de José Manuel Rodrigues, foram conseguidos 17.488 votos, o equivalente a 13,71% do total regional, que garantiram a eleição de sete deputados.

Depois deste período áureo, o CDS apenas disputou umas Eleições Legislativas Regionais a concorrer sozinho. Foi em 2019, já com a liderança de Rui Barreto, em que o partido conseguiu apenas 8.246 votos, a segunda pior representatividade da sua história, com 5,76%.

Ainda assim, este resultado permitiu aos centristas chegarem ao poder, estabelecendo coligação do PSD-Madeira, que perdera a maioria absoluta. Na altura, elegeram apenas três deputados em 47, mas, nas negociações com os social-democratas, os centristas garantiram, além dos três assentos, a presidência da Assembleia Legislativa, que foi ‘entregue’ a José Manuel Rodrigues, e duas secretarias regionais, uma para Rui Barreto (Economia) e outra para Teófilo Cunha (Mar e Pescas).

No Conselho Regional do CDS-PP Madeira de ontem, Rui Barreto foi elogiado por ter conduzido o partido ao Governo. , Foto DR/CDS-PP

Merece referência, também, o facto de ter sido no período de liderança de José Manuel Rodrigues que o CDS-PP Madeira conseguiu, pela primeira vez, em 2013, ganhar uma autarquia na Região, desta feita a Câmara Municipal de Santana, tendo como presidente Teófilo Cunha, que revalidou a vitória no mandato seguinte (2017).

Pelos factos expostos, e considerando quer o número de votos, quer a respectiva representatividade no todo dos votantes, bem como o número de deputados eleitos para a Assembleia Legislativa da Madeira, podemos aferir que José Manuel Rodrigues obteve os melhores resultados da história do CDS-PP Madeira, sendo, por conseguinte, verdadeira a afirmação que o possível recandidato a líder do partido proferiu no dia de ontem, no Conselho Regional dos centristas.