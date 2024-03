Artista Teresa Gonçalves Lobo oferece a José Manuel Rodrigues catálogo da sua exposição

A artista plástica Teresa Gonçalves Lobo ofereceu, esta segunda-feira, 11 de Março, ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o catálogo da sua mais recente exposição, intitulada 'Teresa Gonçalves Lobo e Domingos Sequeira: um diálogo no tempo | a dialogue in time', que está patente no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.

Este projecto expositivo a norte do país surgiu na sequência da anterior mostra da autoria da artista madeirense, 'Da raiz ao núcleo', inaugurada no Parlamento madeirense a 10 de Março de 2022 e que, ao longo de seis meses, foi visitada por mais de 2.000 pessoas, incluindo algumas altas entidades da Região e da República Portuguesa.

É de referir que algumas das obras que estiveram expostas integram agora, desde 24 de Janeiro último, este diálogo entre Teresa Gonçalves Lobo e Domingos Sequeira, conjunto no qual se insere o quadro que foi adquirido pela Assembleia Legislativa da Madeira, para a sua colecção de arte contemporânea.

'Teresa Gonçalves Lobo e Domingos Sequeira: um diálogo no tempo | a dialogue in time' conta com a curadoria do renomado crítico de arte Bernardo Pinto de Almeida e pode ser visitada no Museu Nacional Soares dos Reis até ao próximo dia 28 de Abril.