Benfica em estreia nos 'quartos' recebe na Luz o 'rei' Lyon

O Benfica recebe, esta terça-feira, em plena 'catedral' da Luz, que se espera composta, o 'rei' Lyon, para começar a disputar uma inédita e já histórica presença nos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Tendo em conta a impossibilidade de defrontar o detentor do título FC Barcelona, que quase bateu no Seixal (4-4) na fase de grupos, a formação de Filipa Patão não poderia ter pela frente adversário mais categorizado, o recordista de vitórias na prova, com oito (2010/11, 2011/12, 2015/16 a 2019/20 e 2021/22).

Se o Benfica está pela primeira vez nesta fase, um grande feito para um clube que só tem equipa feminina desde 2018/19, época em que começou na II divisão lusa e ganhou a Taça de Portugal, o Lyon vai para a nona consecutiva e 14.ª em 16 presenças.

Face ao seu impressionante currículo, o conjunto gaulês é claro favorito, numa época em que venceu 24 de 28 jogos e não sabe o que é perder, tendo cedido apenas quatro empates, e só um 'comprometedor', em casa com o Fleury 91, que ganhou em Lyon por 5-4 nos penáltis nas 'meias' da Taça de França, em 09 de março.

Estatisticamente, as comandadas da lusodescendente Sonia Bompastor, de 43 anos e família benfiquista, permanecem, porém, invictas e é com esse estatuto que se apresentam na Luz.

O Lyon tem registos impressionantes, à conta de uma equipa de imensa qualidade, da guarda-redes chilena Christiane Endler à avançada norueguesa Ada Hegerberg, melhor marcadora destacada da história da 'Champions', com 64 golos.

Wendie Renard, Salma Bacha, Eugénie Le Sommer, Kadiiatou Diani e Amel Majri, as neerlandesas Danielle van de Donk e Damaria Egurrola, a alemã Sara Däbritz, a australiana Ellie Carpenter e a norte-americana Lindsey Horan também são referências.

O Benfica terá todas estas 'estrelas' pela frente, mas demonstrou face às mesmas catalãs, no Seixal (4-4), que pode bater-se com as melhores, mesmo não esquecendo que também houve, no arranque, um 0-5 de Barcelona.

As comandadas de Patão 'empataram' o FC Barcelona e deixaram pelo caminho Eintracht Frankfurt (1-0 na Luz e 1-1 na Alemanha) e Rosengard (1-0 no Seixal e 2-2 na Suécia), para ultrapassarem a fase de grupos, à terceira tentativa (após 2021/22 e 2022/23).

A par do ímpar trajeto na 'Champions', o Benfica também está a efetuar uma época de grande nível internamente, pois já ganhou a Supertaça, lidera destacado a Liga e está na final da Taça da Liga e nas 'meias' da Taça de Portugal.

Neste percurso, tem sido determinante a consistência, com Filipa Patão a gerir um plantel com muitas opções e que, em vésperas da receção ao Lyon, se apresenta quase na máxima força, também com a incorporação da capitã Pauleta.

A 'magia' de Kika Nazareth é uma clara mais-valia para as 'encarnadas', que souberam colmatar as partidas de Cloé Lacasse e Ana Vitória, com importantes incorporações, especialmente da guarda-redes alemã Lena Pauels e da média ofensiva canadiana Marie Alidou.

As laterais Lúcia Alves e Catarina Amado, as centrais Lais Araújo, Christy Ucheibe, Ana Seiça e Carole Costa e as médias Anna Gasper e Andreia Faria também têm sido determinantes na 'Champions'.

Patão tem ainda Andreia Norton, Andreia Falcón, Jéssica Silva, campeã europeia pelo Lyon em 2019/20, Nycole Rayla, autora do determinante golo em Frankfurt, ou a mais recente reforço Chandra Davidson.

Na antecâmara da primeira mão dos 'quartos', o Benfica teve um duro jogo no sintético do Damaiense, ficando-se por um empate a um golo, salvo, já com 10, por Kika, enquanto o Lyon 'vingou-se', no campeonato, do Fleury 91, com uma goleada por 4-0.

O Lyon parte, assim, moralizado e claro favorito, como o FC Barcelona, face ao Brann, o Chelsea, perante o Ajax, e o Paris Saint-Germain, frente ao Häcken.

O encontro entre o Benfica e o Lyon, da primeira mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões feminina, está marcado para as 20 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa. O segundo jogo é em França, em 27 de março, pela 17:45 (em Lisboa).