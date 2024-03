José Manuel Rodrigues satisfeito com preservação do espólio de António Aragão

Foi na inauguração da exposição 'Os Monstros' de António Aragão, ontem, que o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira se mostrou satisfeito com a preservação do espólio do artista. O certame está patente na Galeria Tratuário, novo espaço cultural multidisciplinar situado na Rua da Carreira, no Funchal.

Este é um projecto da responsabilidade da Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA), que José Manuel Rodrigues felicitou, na pessoa de Maurício Marques, pelo "arrojo de abrir este espaço cultural na cidade" e lembrou que "o Funchal precisa de mais espaços culturais, à semelhança dos que já tivemos no passado". José Manuel Rodrigues insistiu na importância de convocar a população para a fruição das artes plásticas e de outras manifestações artístico-culturais, notando que “a APCA tem tido um papel decisivo" nesse sentido, reforçando-o, agora, com a aposta na Galeria Tratuário, "um espaço que pode fazer com que mais pessoas deem passos a caminho da nossa cultura".

A série 'Os Monstros', para visitar até 24 de maio de 2024, conta com curadoria de Martinho Mendes e foi inicialmente constituída por 16 obras e apresentada ao público na sua totalidade em 1996, conforme refere o curador, no texto da folha de sala da exposição. Da coleção patente na Tratuário, a última de Aragão, fazem parte 12 quadros, pintados em 1992, que foram adquiridos pela APCA, aos quais se junta um outro, pertencente à Casa da Cultura de Santa Cruz / Quinta do Revoredo, cedido especialmente para esta mostra.