Candidatura de José Manuel Rodrigues à liderança do CDS-Madeira entre as notícias que marcam esta terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam hoje a campanha "2 Rodas: Agarre-se à Vida", com operações de fiscalização e ações de sensibilização direcionadas aos motociclistas em todo o país.

As três autoridades referem em comunicado que a campanha, que integra o Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, decorre de hoje a 24 de março e tem como objetivo "alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura, cumprindo as regras do Código da Estrada e evitando comportamentos de risco".

Segundo a força policial, estão previstas várias operações de fiscalização, realizadas pela PSP e pela GNR, e com "especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", com o objetivo de "contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O humorista Herman José vai ser distinguido hoje, dia do seu aniversário, com a Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Governo português, em reconhecimento pelo seu percurso profissional.

Este ano, Herman José celebra 70 anos de vida e 50 de carreira, marcada por um percurso profissional premiado, como recordou o Ministério da Cultura quando anunciou a distinção.

Hermann José Krippahl nasceu em Lisboa a 19 de março de 1954 e estudou em Lisboa na Escola Alemã, tendo iniciado a sua carreira artística pela música, com as primeiras aparições televisivas aos 18 anos.

Entre outras distinções de prestígio, o humorista acumulou 12 Globos de Ouro, mais de 15 Se7es de Ouro e a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), entregue pelo presidente da instituição - José Jorge Letria - em 2014.

A Presidência da República agraciou-o por duas vezes, primeiro com o grau de Comendador da Ordem do Mérito (a 10 de junho de 1992) e, mais recentemente, com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique (a 7 de novembro de 2023).

Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu também distinguir Herman José com a Medalha de Honra da Cidade.

***

A 11.ª edição do Festival Tremor, que começa hoje na ilha de São Miguel, Açores, mobiliza dezenas de artistas portugueses e estrangeiros e dá oportunidade ao público de experimentar culinária e tradições de Rabo de Peixe.

A programação inclui concertos, conversas, residências artísticas, exposições e laboratórios, entre outras iniciativas.

Os projetos musicais são mais de 40, entre bandas e 'DJ', envolvendo nomes como Jards Macalé, Lavoisier, Romperayo, La Jungle, Landrose, Rezgate, Sarine, Colleen, Hetta, Faizal Mostrixx, Kate NV, Saya + Bárbara Paixão, Poison Ruïn, Cole Pulice, Pedro Sousa + Filipe Felizardo, Glockenwise, PoiL Ueda, Lambrini Girls, La Flama, Marie Davidson, Prison Affair, Rozi Plain, Rastafogo, Deli Girls, Estrela, Zancudo Berraco e Meritxell de Soto.

O circuito do festival passa por palcos nas cidades de Ponta Delgada e Ribeira Grande, cruzando salas de espetáculo, lojas e espaços interiores, muitos em plena natureza açoriana.

A 11.ª edição do Festival Tremor termina no sábado.

DESPORTO

A seleção portuguesa continua hoje a preparar o particular de quinta-feira com a Suécia, de preparação para o Euro2024 de futebol, já sem Raphael Guerreiro e Trincão, dispensados devido a lesão, e com a chegada de Dany Mota.

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, Guerreiro e Trincão já tinham falhado o treino, por causa de problemas físicos, e, no final do dia, acabaram mesmo dispensados pelo selecionador Roberto Martínez, após terem sido dados como inaptos para toda janela de março, que inclui igualmente um particular com a Eslovénia.

O selecionador nacional chamou Dany Mota para os trabalhos, avançado de 25 anos do Monza, de Itália, e antigo internacional sub-21, que se junta a Francisco Conceição e Jota Silva no grupo de estreantes.

Portugal tem novo treino agendado para as 17:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Pelas 19:00, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

PAÍS

O Tribunal de Matosinhos agendou para hoje a leitura do acórdão do caso de maus-tratos no Lar do Comércio, estando um ex-presidente e uma antiga diretora acusados de 18 crimes de maus-tratos.

Nas alegações finais, em 23 de janeiro, o Ministério Público deixou cair 49 crimes de maus-tratos, entre os quais 17 agravados pelo resultado morte, mas pediu uma pena de prisão efetiva e "exemplar".

Sublinhando a especial vulnerabilidade e dependência dos idosos, o MP considerou que neste caso "verificou-se uma falta de humanidade".

Em abril de 2022, o Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos decidiu levar a julgamento o antigo presidente da direção, hoje com 80 anos, a ex-diretora de serviços, de 49 anos, e a própria Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2020, os arguidos "violaram os deveres inerentes aos cargos que ocupavam" porque "apesar de saberem que a instituição dispunha de meios económicos para o fazer, por razões de diminuição e contenção de gastos", não contrataram médicos, funcionários e enfermeiros necessários "para assegurar o conforto e cuidados mínimos aos utentes".

Deixaram também de comprar equipamentos, mobiliário e produtos de higiene e terapêuticos, como apósitos para escaras, colchões antiescaras, fraldas e suplementos proteicos.

***

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, apresenta hoje a candidatura à liderança da estrutura regional do CDS-PP, cargo que ocupou entre 1997 e 2015.

José Manuel Rodrigues foi eleito deputado ao parlamento regional pela primeira vez em 1996, repetindo depois a eleição em 2000, 2004, 2007, 2011, 2015 e 2019, tendo sido deputado na Assembleia da República entre 2009 e 2015.

É presidente da Assembleia Legislativa da Madeira desde outubro de 2019.

Em 26 de fevereiro, o líder da estrutura regional do partido e secretário da Economia no executivo, Rui Barreto, informou que não iria recandidatar-se.

O XIX Congresso do CDS-PP/Madeira está agendado para 13 e 14 de abril.

A partir da próxima segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pode dissolver o parlamento regional, passados seis meses sobre as legislativas regionais.

O PSD/Madeira já anunciou que, nesse caso, irá concorrer sozinho.

O presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, foi constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na Madeira e demitiu-se, o que levou à queda do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

***

O Tribunal de Beja começa hoje a julgar um homem, de 54 anos, e uma mulher, de 38, acusados do homicídio de um casal de idosos numa aldeia do concelho de Beja, há quase um ano.

Segundo o despacho de acusação, a que a Lusa teve acesso, os dois arguidos, que se encontram em prisão preventiva, estão acusados, cada um, de dois crimes de homicídio qualificado e de um crime de furto qualificado.

O homicídio dos idosos, de nacionalidade alemã, terá ocorrido no dia 16 de abril de 2023, na quinta do casal, em Baleizão, no concelho de Beja, mas os corpos só foram encontrados pelas autoridades quase um mês depois, em 11 de maio, após um alerta dado pelo filho, que reside na Alemanha.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), os dois arguidos não trabalhavam e viviam com a mãe da alegada homicida numa casa arrendada em Baleizão, mas foram despejados por falta de pagamento da renda. O idoso alemão, de 79 anos, "sensível à situação económica e financeira precária dos arguidos", convidou-os então a residir na sua quinta, mediante a contrapartida de ajudarem na horta e nos serviços domésticos.

Contudo, em determinada altura, os arguidos consideraram que os serviços prestados deviam ser pagos, situação com a qual o casal de idosos não concordou, dando origem a "um clima de tensão" e a discussões frequentes.

A primeira sessão do julgamento está marcada para as 09:30, no Tribunal Judicial da Comarca de Beja, encontrando-se já marcada outra sessão para quarta-feira, à mesma hora.