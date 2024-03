'Concerto comentado' levou dezenas ao Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

Dezenas de pessoas assistiram, ontem, ao Concerto Comentado, que se realizou no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo. Esta é uma iniciativa da Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, sob a direcção do maestro Francisco Loreto.

Este ‘Ciclo de Concertos Comentados’ tem percorrido os vários municípios da Região desde o ano letivo 2016/2017, "com o objectivo de contribuir para a formação de públicos das artes performativas, em geral, e da música sinfónica, em particular".

Este domingo foi a vez do Porto Santo assistir a um concerto em que é feita a apresentação da constituição instrumental da orquestra e demais pormenores específicos que ocorrem em concertos orquestrais. Além disso, todas as obras interpretadas são contextualizadas pelo maestro, ficando o público a conhecer o essencial das caraterísticas dos compositores e as particularidades interessantes das respectivas obras musicais.

Neste concerto estiveram em palco 65 alunos, sendo que quatro são oriundos do Conservatório de Lathi, na Finlândia, que se encontram neste momento na Região em mobilidade ao abrigo do programa Erasmus+ no Conservatório da Madeira.