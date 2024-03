Fogo em mato demorou 4 horas a ser extinto

Um fogo em mato, que deflagrou ontem à noite no Estreito de Câmara de Lobos, mobilizou três veículos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (2) e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (1).

Entre as 20h15 e as 00h30, os meios combateram o fogo na Estrada do Brasileiro, zona já quase no limite da zona habitada com a floresta.