Cristina Clara dará dois concertos no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

Conforme noticiado pelo DIÁRIO na edição impressa do dia 2 de Março deste ano, a cantora e autora Cristina Clara dará dois concertos no Centros Cultural e de Investigação do Funchal, nos dias 15 e 16 de Março.

A artista, natural de Famalicão, tem vindo a ganhar interesse do público e da crítica, onde, mais recentemente, foi convidada pela RTP para ser uma das autoras do Festival da Canção 2024, participando na final do evento.

Em nota enviada é referido que "Cristina Clara é mais do que uma cantora: é uma viagem a outras culturas, um mergulho nos sons de Cabo Verde e do Brasil, e das raízes minhotas da cantora, a que se junta o fado e a percussão tradicional, tocado por músicos desses mesmos países. A equipa base de Cristina Clara são Pedro Loch (Santa Catarina, na guitarra clássica), Edu Miranda (São Paulo, no Bandolim) e Rolando Semedo (Cabo Verde, no baixo)".

Para os concertos no Funchal, Cristina vai ser acompanhada pela sua banda base e pela flautista Barbara Piperno, que tocou no tema 'Lua'.

Os bilhetes para os concertos, que estão marcados parta as 21 horas, têm o custo de 10 euros.