Conservatório vai realizar concertos no Porto Santo

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, a Porto Santo Line, o Vila Baleira Hotels & Resorts e a Sogenave celebram esta segunda-feira, 11 de Março, um protocolo de cooperação tendo em vista a realização de concertos na ilha do Porto Santo, no decorrer deste ano, por alunos e professores da instituição de ensino.

O documento que viabiliza a deslocação dos artistas entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, a permanência na ‘Ilha Dourada’, bem como a concretização dos espectáculos, será assinado pelas 12 horas de hoje no Salão Nobre do Conservatório. Presentes estarão o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Carlos Gonçalves, o administrador & CSO do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão, o director coordenador do Grupo Trivalor na Madeira, Hélder Almeida, e o director-geral do Vila Baleira Hotels & Resorts, Bruno Martins.

Pretende-se, em alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente educação de qualidade e parcerias para a implementação dos objectivos, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, através daqueles concertos sensibilizar a população residente no Porto Santo para o ensino da música e das artes. Secretaria Regional de Educação

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o septuagésimo primeiro do ano, em que faltam 295 dias para o fim de 2024:

- Das 9h15 às 12h30 - A Câmara Municipal do Funchal promove uma acção de formação denominada 'Proteger a Vida Marinha', na sala da assembleia da autarquia. O projecto está inserido nas Actividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul.

- 9h30 – O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à sessão de abertura do Parlamento dos Jovens – Ensino Básico, uma iniciativa da Assembleia da República que percorre todo o país, e que este ano está subordinada ao tema ‘Viver ABRIL na Educação: caminhos para uma escola plural e participativa’;

- 11 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe audiência, a artista plástica Teresa Gonçalves Lobo;

- 12 horas - Apresentação do Madeira Flower Collection 2024 no Fórum Madeira;

Principais acontecimentos registados a 11 de Março, Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo e Dia Nacional da Epilepsia:

1869 - Em Portugal, são nacionalizadas as linhas férreas do Sul e Sueste.

1918 -- É decretado o sufrágio universal. Termina a exclusão dos iletrados. No entanto, as mulheres continuam sem direito de voto.

1937 - São criadas as Casas dos Pescadores portugueses no processo de centralização e controlo da atividade económica, encetada pela ditadura do Estado Novo.

1959 -- Revolta da Sé. Militares e civis conspiram contra o regime fascista mas a PIDE frustra a tentativa de golpe. Várias pessoas são presas.

1975 - Tentativa de golpe de Estado da direita em Portugal, por oficiais próximos de António de Spínola. A derrota do grupo radicaliza a ação do Movimento das Forças Armadas (MFA).

1977 -- Extinção do Serviço Cívico Estudantil, lançado no ano de 1974.

1987 - O ditador chileno Augusto Pinochet cede a pressões internacionais, permitindo a legalização dos partidos políticos não marxistas.

1988 - As localidades portuguesas do Fundão, Marinha Grande, Vila Real de Santo António e Montemor-o-Novo passam a cidade.

1988 - O Tesouro britânico retira de circulação as notas de uma libra.

1989 -- É criado o IPATIMUP (Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto).

1990 - A Lituânia proclama a soberania.

2003 - Prestam juramento os primeiros 18 juízes do Tribunal Penal Internacional, em Haia.

2004 - A proposta do Governo que regulamenta o Código de Trabalho é aprovada no Parlamento, na generalidade, pela maioria PSD/CDS-PP, com os votos contra de toda a oposição.

2004 - Três atentados simultâneos em Madrid, em quatro comboios suburbanos. Morrem 201 pessoas e cerca de 1470 ficam feridas. O Governo espanhol de Aznar acusa a ETA, que nega a autoria. Movimentos associados à Al-Qaida reivindicam o atentado.

2006 - Tomada de posse da primeira mulher Presidente do Chile, a pediatra e socialista Michelle Bachelet, 54 anos.

2008 - A proibição de venda de isqueiros inseguros para crianças e de "isqueiros de fantasia", decidida um ano antes pelos 27, entra em vigor em toda a União Europeia, em Portugal é aplicada desde maio de 2007.

2008 - Pelo menos três pessoas morrem e outras 347 ficam feridas, seis delas com gravidade, num acidente ocorrido com 200 viaturas, incluindo camiões, nos Emirados Árabes Unidos.

2009 - Albertville, Estugarda. Um jovem de 17 anos mata a tiro nove alunos e três professores da escola secundária da localidade, antes de atacar uma clínica e dois transeuntes, numa cidade próxima. O homicida foi atingido pela polícia, e depois suicida-se.

2011 - Acidente na Central Nuclear de Fukushima, em consequência dos danos causados por um sismo com a magnitude 8,9 na escala aberta de Richter, sentido ao largo do nordeste do Japão e que gerou em seguida um tsunami que devastou a zona.

2014 - O Parlamento da República Autónoma da Crimeia adota uma declaração de independência, visando separar-se da Ucrânia.

2017 - O Governo holandês não autoriza a aterragem no país do avião do ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, que pretendia pedir em Roterdão o apoio dos turco-holandeses ao Presidente da Turquia.

2018 - A sessão plenária da Assembleia Nacional Popular da China aprova uma emenda constitucional que estabelece uma presidência indefinida para o atual chefe de Estado, Xi Jinping.

2019 - O decreto do Governo que repõe dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço congelado dos professores é promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que vai permitir aos docentes recuperar parte da carreira este ano.

2020 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara a doença covid-19 como pandemia.

2020 - Diversas modalidades desportivas (como por exemplo a Federação Portuguesa de Voleibol ou a de Basquetebol) suspendem todas as competições.

2020 - As autoridades italianas ordenam o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais à exceção dos de primeira necessidade, como supermercados ou farmácias, para conter a propagação do novo coronavírus.

2020 - O produtor de cinema norte-americano Harvey Weinstein é condenado a 23 anos de prisão pelos crimes de violação e agressão sexual, no julgamento em Nova Iorque.

2021 - A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) aprova a vacina Janssen da covid-19, produzida pela farmacêutica Johnson&Johnson, considerando-a "segura e eficaz".

2021 - A Conferência Episcopal Portuguesa anuncia que as missas com a presença de fieis retomam no dia 15 de março.

2021 - O Governo anuncia que vai autorizar a prática de todas as modalidades desportivas a partir do dia 03 de maio.

2023 - A China elege Li Qiang, de 63 anos, como novo primeiro-ministro, considerado um dos aliados mais próximos do Presidente chinês, Xi Jinping.

Pensamento do dia: