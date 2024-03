Governo cede terreno para 30 lotes de autoconstrução

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apresenta esta segunda-feira presente na apresentação do projecto de expansão do loteamento do bairro das Feiteirinhas, na freguesia do Caniçal.

Na prática o Governo Regional, através da IHM, cede o terreno para a construção de 30 lotes repartidos por três fases.

A proposta de reconversão e ampliação prevê a construção de habitações de tipologia T2, T3 e T4, todos Duplex.