Polícia continua buscas por turistas desaparecidos com recurso a drones

A brigada de busca e salvamento, socorro e resgate em montanha da Polícia de Segurança Pública continua hoje empenhada nas buscas dos dois turistas que estão desaparecidos desde a tarde de sábado em São Vicente.

Durante o dia de hoje as buscas serão feitas entre a Ponta Delgada e o Porto Moniz, com recurso a drones da PSP e do Serviço Regional de Protecção Civil.

Serão também realizadas buscas por via marítima nesta zona.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o casal estava hospedado na Fajã da Areia, em São Vicente, e foi visto pela última vez por volta das 15h45 de sábado em direcção ao Porto Moniz, no sítio do Calhau, mais precisamente na Avenida Marcos Marques Rosa.

Trata-se de um homem de 58 anos e de uma mulher de 56 anos de nacionalidade francesa.

O turista, de 1,80m, trajava um casaco cinzento e umas calças de fato de treino largas de cor azul e a mulher, que mede 1,69m, trajava um casaco desportivo de cor azul e levava consigo uma mochila cor-de-rosa.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública solicita a colaboração da população, para que, caso haja algum avistamento e/ou informação relevante, seja contactada a Esquadra da PSP do Porto Moniz, através do número de telefone 291 853 361.