Fundação de Nossa Senhora da Conceição recebe carrinha

A Câmara Municipal do Funchal presenteou esta segunda-feira, 11 de Março, a Fundação de Nossa Senhora da Conceição com uma nova carrinha durante as celebrações do 117.º aniversário da instituição.

A 'prenda' no valor de cerca de 23 mil euros, resulta em 17.086,55 euros do leilão das barracas da Noite do Mercado e o restante do orçamento municipal, explica a autarquia em nota emitida.

A Fundação de Nossa Senhora da Conceição, fundada em 1847, por José Silvestre Ribeiro, apoia, à data, 36 crianças e jovens, entre os dois e os 20 anos, 25 das quais em acolhimento residencial e 11 em regime de semi-internato.