4.388 militantes pagaram para escolher líder do PSD-M

4.388. Não, não é o número da lotaria muito menos de um prémio milionário. É antes o número de militantes em condições para escolher o líder do PSD-M, na disputa que acontece a 21 de Março. Será votar entre o companheiro 4.626 e o 7.762. Entre Miguel Albuquerque e Manuel António Correia.

A listagem chegou às duas candidaturas e corresponde ao universo de correligionários com as quotas pagas, no entanto pode haver ainda uma pequena correcção por conta de pagamentos que terão sido realizados por transferência e cujos comprovativos estejam para chegar aos serviços administrativos. Seja como for representa 34,2% de todos os militantes social-democratas.

O DIÁRIO teve acesso à base de militância no qual pode constatar por freguesia o quadro de correligionários.

Como era expectável a concelhia do Funchal é a mais representativa de todas as 11 localidades, com 1.572 com a militância devidamente regularizada. Uma fatia que significa pouco mais de 32% da estrutura cujo universo é de 4.892 pessoas com filiação. Um deles é o militante 29, de seu nome, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim. Votará em Santa Luzia.

Dentro das freguesias do município, São Martinho assume importância maior por ser a que mais contribui para uma eleição. Ao todo são 384 dos 1.094 filiados. Segue-se Santo António e Santa Maria Maior. Na cauda da lista surge a freguesia mais pequena: a Sé.

