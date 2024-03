Pingo Doce já reabriu no Anadia depois de obras de remodelação

Totalmente remodelado, mais amplo e com outro visual, o Pingo Doce do Anadia já reabriu esta terça-feira.

Ver Galeria

Conforme tinha noticiado o DIÁRIO, o supermercado Pingo Doce, localizado no centro comercial Anadia, na baixa do Funchal, um dos que regista mais movimento na Madeira e no País, foi submetido a obras de remodelação desde 18 de Fevereiro, que incluíram a substituição de equipamentos e infra-estruturas.

Pingo Doce do Anadia encerra no próximo domingo para obras Supermercado será alvo de uma profunda remodelação e reabre a 12 de Março

Ver Galeria

Os trabalhos decorreram ao longo de 22 dias.

Esta manhã, Alberto João Jardim é uma das pessoas que está dentro da superfície comercial a falar com os funcionários, juntamente com o bispo do Funchal.