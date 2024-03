“Denúncias anónimas são uma arma política”

Na primeira grande entrevista após a operação judicial em que foi constituído arguido, o presidente do Governo reafirma a inocência. É esta a manchete da edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, desta terça-feira, 12 de Março.

Albuquerque diz que se demitiu porque o PAN lhe retirou o apoio parlamentar. Sobre as eleições directas no PSD, sublinha que não vai participar “em lavagens de roupa suja”. A vitória nas Legislativas é argumento para que Marcelo não convoque eleições. Líder social-democrata não fecha a porta a nova aliança com o CDS.

A propósito das eleições de domingo, saiba também que "Votos da Região rendem 440 mil euros aos partidos". Votação obtida na Madeira vai dar ao PSD 180 mil euros por ano, mas para o CDS não vai nada, por não ter eleitos.

Numa outra nota: "Só um terço dos militantes pagou para escolher novo líder". De um total de 12.817, 4.388 regularizaram as quotas no PSD-M P.7

“Fomos dançar o Bailinho ao Estádio da Luz” é tema em destaque no Desporto. Paulo Ricardo, que marcou o golo da única vitória verde-rubra na casa do Benfica, passou os últimos dias na Madeira. O filho, madeirense, é o treinador do Sandinenses.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt], Funchal. 367.021 vind-ik-leuks · 13.876 personen praten hierover. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.