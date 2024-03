A Capela da Choupana recebe, no sábado, a Festa do Pai Nosso do 2.º ano de catequese.

A iniciativa começa às 16h15 com um mini concerto de homenagem aos pais, seguindo-se às 16h30 a eucaristia, com o cónego Toni Sousa.

A festa conta com a participação do Coro 'Amigos de Jesus' da Schola Cantorum da Paróquia da Assomada.