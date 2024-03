Acidente deixa trânsito na Via Rápida parado

Além de um camião avariado, como já noticiado pelo DIÁRIO, pelo menos dois veículos colidiram, esta manhã, na Via Rápida, no sentido Machico-Ribeira Brava, no sublanço Santa Luzia-Pestana Júnior, deixando o trânsito completamente parado.

Do sinistro terá resultado, aparentemente, apenas danos materiais, visto nenhum corpo de bombeiros ter sido accionado para o local.

Segundo a aplicação Info Vias o trânsito, que já atinge uma extensão de 1.4 quilómetros, ocorre muito perto do local onde se encontra o veículo avariado.

A ViaLitoral já se encontra no local a indicar uma saída, alternativa, em sentido contrário pelo Caminho de Santo António.