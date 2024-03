“Marcamos encontro com a história logo à noite”

“É um dia importante para nós”, começa por dizer Francisco Gomes. O cabeça-de-lista do Chega a estas Legislativa Nacionais, pelo círculo da Madeira, está confiante de que hoje “é o dia no qual será escrita não só uma nova página da política portuguesa pela mão do Chega, mas também o dia em que será estabelecido um recordo de votação no Chega, na Madeira”.

Recorde que, de resto, espera que seja suplantado rapidamente: “Estou certo que irá durar pouco meses, porque irá ser ultrapassado já nas próximas Regionais.” Certo é que o Chega olha para estas eleições “com muita confiança na decisão do eleitorado madeirense”.

Temos toda a certeza que os madeirenses estarão à altura da decisão que são chamados a tomar, e maramos encontro com a história logo à noite. Francisco Gomes



Francisco Gomes, que exerceu o seu direito de voto na manhã deste domingo, na Escola Bartolomeu Perestrelo, diz ser notório o desejo de mudança dos madeirenses.