Avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima em vigor até este domingo

Os avisos laranja e amarelo na costa Norte da Madeira e Porto Santo devido à agitação marítima estarão em vigor até este domingo, 10 de Março, revela o IPMA.

Na costa Norte da Madeira e no Porto Santo os avisos laranja vigoram até às 9h00, sendo esperadas ondas de Noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima. Depois, os avisos passam a amarelo, vigorando até Às 21h00, deste domingo. As ondas serão de Noroeste com 4 a 5 metros.