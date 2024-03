No próximo sábado, 9 de Março, as cidades de Portimão e de Lagoa, recebem as primeiras competições nacionais de Canoagem 2024.

A primeira competição, terá lugar durante a manhã, e será a estreia do novo formato de Esperanças de Mar, destinado aos escalões de formação e que agora podem disputar um título nacional nesta especialidade.

Esta envolverá um total de mais de 100 atletas e perto de 20 clubes, com especial destaque para os participantes da Madeira e dos Açores. A Madeira será representada pelos canoístas Beatriz Chaves, Leonardo Freitas e Lucas Rodrigues do Clube Naval do Funchal e Paulo Macedo do Clube Naval da Calheta.

A segunda competição será o arranque do Nacional de Canoagem de Mar 2024, com a primeira etapa. A prova reúne mais de 230 participantes em representação de 32 clubes de norte a sul do País e Ilhas.

A Região será representada pelos canoístas Célio Alves, José Ferreira e João Ornelas da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Gabriel Correia, Luis Silva e Luisa Pereira do Centro Treino Mar, Afonso Relva, Avelino Câmara, Bernardo Pereira, David Fernandes, José Câmara, Martin Perdigão e Miguel Orfão do Clube Naval da Calheta.

O percurso ainda não foi definido devido à possibilidade de condições muito difíceis no Mar e que estará pendente de autorizações por parte da capitania, prevendo-se um percurso de 15 Km para todos os surfski e de um pouco menos para os SUPC, que deverão pela primeira vez largar na praia, enquanto todas as outras embarcações largaram de dentro da barra, por questões de segurança.

A II Etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar terá lugar nos Açores de 12 a 14 de Abril, simultaneamente com o Campeonato da Europa desta especialidade.