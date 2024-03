Eleições legislativas e óscares são as notícias que marcam este domingo

Mais de 10 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura, e de onde sairá o novo Governo.

As mesas de voto estarão abertas entre as 08:00 e as 19:00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar para as eleições legislativas antecipadas de hoje 10,8 milhões de eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 24 milhões de euros.

Concorrem a estas eleições legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

A Nova Direita é o único partido estreante neste ato eleitoral, juntando-se a PS, Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), PAN, Livre, Nós, Cidadãos!, Alternativa 21 (MPT/Aliança), ADN, PTP, RIR, JPP, Ergue-te, MAS, Volt Portugal e PCTP/MRPP.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.

A atual legislatura, que terminaria apenas em 2026, foi interrompida na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa (PS), após ter sido tornado público que era alvo de um inquérito judicial instaurado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça a partir da Operação Influencer.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou de imediato a demissão do primeiro-ministro e dois dias depois anunciou ao país a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas.

Hoje também é notícia:

CULTURA

Os Óscares, prémios norte-americanos de cinema, são entregues hoje em Los Angeles, na Califórnia, numa cerimónia em que "Oppenheimer" é o mais nomeado dos filmes e o realizador português Joaquim dos Santos pode sair vencedor.

O filme de Christopher Nolan, retrato do físico Julius Robert Oppenheimer e do desenvolvimento da bomba atómica, conta com 13 nomeações, seguindo-se, com 11, "Pobres criaturas", do realizador grego Yorgos Lanthimos, que inclui um fado interpretado por Carminho. Com dez nomeações figura "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, e "Barbie", de Greta Gerwig, soma oito nomeações.

Os candidatos ao Óscar de Melhor Filme são "American Fiction", "Anatomia de uma queda", "Barbie", "Os excluídos", "Assassinos da lua das flores", "Maestro", "Oppenheimer", "Vidas passadas", "Pobres criaturas" e "Zona de interesse". Na corrida para Melhor Longa-Metragem de Animação está "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", correalizado pelo português Joaquim dos Santos, com Kemp Powers e Justin K. Thompson.

"20 days in Mariupol", do jornalista stislav Chernov, sobre o cerco à cidade ucraniana durante a invasão russa, é candidato a Melhor Documentário, o que representa a primeira nomeação aos Óscares da agência de notícias Associated Press, em 178 anos de história.

Esta é a 96.ª edição dos Óscares e a cerimónia vai ser conduzida por Jimmy Kimmel.

DESPORTO

O Sporting tem hoje uma deslocação difícil a Arouca, para 25.ª jornada da I Liga de futebol, e que pode ser um dos mais importantes testes aos 'leões' na corrida ao título.

A equipa treinada por Rúben Amorim, que vem de um empate com os italianos da Atalanta (1-1), para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, terá pela frente o sétimo classificado da I Liga, que perdeu na primeira volta em Alvalade pela margem mínima (2-1) e nesta época conseguiu impor-se ao FC Porto, com um empate no Dragão (1-1) e uma recente vitória em casa (3-2).

Com o favoritismo do seu lado, o Sporting atravessa um grande momento - no campeonato segue invencível há 10 jornadas, com um acidente de percurso em Vila do Conde (3-3) -, e soma 59 pontos na liderança, contra os 58 do Benfica, que tem mais um jogo disputado, e 55 do terceiro colocado FC Porto - venceu na sexta-feira o Portimonense (3-0).

No dia de eleições legislativas, o desafio, agendado para as 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, antecede o jogo dos 'encarnados', que a partir das 20:30 recebem o aflito Estoril Praia (16.º).

O campeão Benfica, privado do capitão Otamendi, castigado, vai tentar colocar um ponto final no mau momento, depois das más exibições e resultados obtidos, diante dos 'leões' (na primeira mão das meias-finais da Taça, 2-1) e dos 'dragões' (no campeonato, 5-0) e empate a dois golos com o Rangers, para a Liga Europa.