Homenagem a Serginho Chulapa, antigo jogador do Marítimo

O ex-atacante brasileiro Serginho Chulapa, que representou o Marítimo na temporada 1986/87, foi homenageado pela Santos, clube brasileiro onde brilhou a grande altura. O antigo internacional A pelo Brasil, actualmente com 70 anos, recebeu o tributo pelo facto de ter sido o autor do golo que deu ao Santos o título paulista de 1984 diante do rival Corinthians em partida disputada no Estádio do Morumbi.