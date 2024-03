No dia em que se comemora o Dia Internacional da Proteção Civil, celebrado em diversos países do mundo, geralmente em 1º de março, é um dia dedicado a reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais de proteção civil, que incluem bombeiros, forças de segurança, serviços de saúde, proteção civil municipal, Cruz Vermelha Portuguesa e entidades privadas, voluntários e outros envolvidos na prevenção e resposta a desastres naturais e emergências, que trabalham em conjunto para garantir a segurança e o bem-estar da população.

É evidente, portanto, a importância das comemorações das datas mais importantes da história da humanidade e em particular em Portugal são como marcos que nos conectam com o passado, nos lembrando das realizações extraordinárias, dos desafios superados e das lições aprendidas ao longo dos séculos. Essas celebrações são mais do que simples festividades; são oportunidades para refletir sobre o legado deixado por eventos que moldaram o curso da nossa nação.

Por exemplo, a revolta dos policias nos finais dos anos 80 em Portugal conhecido como o episódio dos “Secos e Molhados”, foi um dia muito importante para a PSP que lembra-nos da necessidade contínua de defender os direitos fundamentais de todos os profissionais. Essa revolta foi motivada por várias questões, incluindo as más condições de trabalho, baixos salários, falta de reconhecimento profissional, preocupações com segurança, que foram positivamente, levando a mudanças nas políticas e na abordagem do governo em relação às forças policiais.

Por esta razão, é certo, que, o dia 7 de janeiro de 2024, ficará marcado na história das polícias em Portugal, como o dia em que um agente da PSP chamado Pedro Costa, tomou a decisão corajosa de protestar em frente à Assembleia da República desafiando o status quo e iniciou uma jornada rumo a uma mudança positiva e duradoura na família policial.

Com sua determinação e compromisso, mostrou que uma única voz pode fazer a diferença e que a luta por justiça e equidade nunca deve ser silenciada, e está a mobilizar os profissionais da PSP, da GNR e da Guarda Prisional e atraiu a atenção dos meios de comunicação social e dos cidadãos, transformando-se em um símbolo de resistência e determinação.Em boa verdade, o protesto de Pedro Costa não foi apenas um momento de descontentamento isolado; foi um estímulo para unir as 2 forças de segurança mais importantes de Portugal sobre as reformas necessárias, inspirando todos os profissionais a se manifestarem, visando criar uma polícia mais inclusiva, respeitada e eficaz e levou os líderes políticos a considerarem seriamente as demandas por mudanças, provocando debates acalorados sobre as questões enfrentadas pela polícia e o papel do governo em garantir condições de trabalho adequadas para os profissionais das policias.

Por tudo isto, faz sentido a ideia de um Dia Nacional do Polícia certamente pode parecer uma maneira apropriada de reconhecer e homenagear a esta profissão que é incrivelmente complexa e multifacetada, envolvendo um trabalho árduo e muitas vezes perigoso dos profissionais das forças de segurança.

Sendo assim, numa abordagem pessoal, é meu entender, que é chegada a hora de reconhecer oficialmente a contribuição inestimável dos profissionais da PSP, propondo a quem de direito que, a data de 7 de janeiro de 2024, seja consagrado como o Dia dos Profissionais da Polícia em Portugal.

Mas o Dia Nacional do Polícia vai além das homenagens formais; é uma oportunidade para melhorar as condições de trabalho dos policias e para promover o diálogo e a colaboração entre a polícia e a comunidade. Isso poderia ser alcançado por meio de políticas de reforma policial, atratividade à profissão, e diálogo aberto entre todos os envolvidos.

Aqui estão algumas razões pelas quais as instituições de um Dia Nacional do Polícia nos convidam a olhar para trás com gratidão, aprender com os erros do passado e inspirar-se nas conquistas que nos trouxeram até aqui. Ao celebrá-las, honramos o legado daqueles que vieram antes de nós e inspirando-nos a continuar trabalhando juntos para um mundo melhor e para as gerações futuras.