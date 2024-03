Albuquerque “sem reacção nenhuma” sobre Sara Madruga da Costa

À margem da visita à exposição de meios de protecção civil, patente na Praça do povo, por ocasião do Dia Internacional da Protecção Civil, Miguel Albuquerque não tem “reação nenhuma” relativamente à escolha de Manuel António Correia em convidar Sara Madruga da Costa para pertencer à sua lista nas próximas eleições internas do PSD Madeira.

“Há sempre uma frase bíblica que eu costumo citar na política: Sempre que sentires umas pedras nas costas, lembra-te sempre das últimas pessoas que fizeste o bem”, disse o presidente demissionário.

Questionado sobre os 'trunfos' da JSD, pertencentes à lista de Manuel António, afirma que não se sente afrontado. "Não [acho uma afronta]. Neste momento, a JSD é uma estrutura do partido, que tem militantes. Os militantes do JSD são livres de votar em quem quiserem, como existe em todo o partido. Portanto, ninguém pode monopolizar nenhuma estrutura".