Conferência Bitcoin Atlantis junta dezenas de participantes de fora

Com uma assistência maioritariamente estrangeira, já teve início a primeira edição da conferência ‘Bitcoin Atlantis’. Esta iniciativa é responsabilidade da Associação F.R.E.E. Madeira – Fórum Regional para a Educação Económica – uma organização sem fins lucrativos focada na adoção e educação económica na Região.

O encontro de profissionais acontece no Estádio dos Barreiros e prevê cerca de 5 mil participantes de todas as partes do mundo.

A conferência contará com mais de cem oradores, alguns dos quais grandes personalidades da high-tech a nível mundial, designadamente: Jack Dorsey (EUA), co-fundador do Twitter e CEO da Square; Michael Saylor (EUA), CEO da MicroStrategy, uma das maiores empresas de data analytics da América; Jack Mallers (EUA), fundador e CEO da Strike e Jeff Booth (Canadá), General Partner da Ego Death Capital e chairman de diversas empresas da área.

Para além de diversos eventos em formato satélite, a decorrer em paralelo, há especial destaque para um ‘pitch day’ para novas startups, direcionado a empresas mundiais de venture capital.

Numa componente de lazer haverá, também, um festival de música e um festival de cinema.

Neste momento, em cima do palco principal fala Jack Mallers (EUA), fundador e CEO da Strike que comparou a Bitcoin com o ouro que segundo a até empreendedor “está preso no chão” enquanto a “Bitcoin está preso no futuro”.