Vídeo mostra carro a arder no Monte

O incêndio que deflagrou na tarde de ontem num automóvel no Caminho da Portada de Santo António, no Monte, foi registado em vídeo.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o fogo consumiu a viatura por completo.

As chamas foram extintas por sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estiveram no local com uma viatura pesada de combate a incêndios.