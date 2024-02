Sindicato dos jogadores solidário com João Aurélio

O Sindicato dos Jogadores , através do seu presidente Joaquim Evangelista, enviou uma nota de pesar ao capitão do Nacional, João Aurélio, e ao seu irmão, Luís Aurélio - antigo jogador do Nacional- que representa o Castrense, pelo falecimento do seu pai.

Eis a missiva do Sindicato:

" João e Luís,

Tomando conhecimento do falecimento do vosso pai cumpre, em meu nome pessoal e da Direção do Sindicato dos Jogadores, endereçar as mais sentidas condolências e manifestar a nossa total solidariedade.

Sabendo que não há palavras que possam amenizar a vossa perda, gostaria, ainda assim, de vos oferecer uma palavra de amizade, conforto e confiança, certo de que saberão ultrapassar este momento de enorme infelicidade pessoal.

Força, amigos!"