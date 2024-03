Complexo Desportivo do Marítimo licenciado

O Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, foi finalmente licenciado pela Câmara Municipal do Funchal. Depois de uma primeira fase concluída em 2004, o Complexo Desportivo foi inaugurado, na sua segunda fase, em 2006, contemplando um Colégio, um Lar e outras infra-estruturas, tal como um campo relvado e um piso sintético, e ainda, um ginásio destinado aos sócios. Contudo, esta infra-estrutura desportiva só agora, 17 anos depois, mereceu o licenciamento da Câmara Municipal do Funchal, depois de um processo iniciado pela ainda pela Direcção liderada por Rui Fontes, e que obrigou a algumas obras exigidas para que o licenciamento fosse um facto.

Refira-se que, ainda recentemente, toda a actividade ligada ao futebol profissional foi transferida para o estádio do Marítimo, libertando espaço em Santo António, que será aproveitado para alargamento do Colégio, já que no complexo ficaram apenas as áreas ligadas ao futebol de formação e às modalidades amadoras. No entanto, há obras em curso, nomeadamente no Lar do Jogador, igualmente iniciadas pela anterior direcção, e que estão no caderno de encargos relativos à atribuição das estrelas, pela FPF, ao futebol de formação do clube.

Deste modo, o processo de licenciamento surge no momento em que os terrenos do Complexo Desportivo já estão na posse do Marítimo, conforme avançado pelo clube e na sequência da assinatura da escritura assinada ontem pelo presidente Carlos André Gomes e pelo vice-presidente Vítor Calado, depois da aprovação, pelos sócios, em Assembleia Geral, da doação das quotas da SGPS ao CS Marítimo.