Antigo treinador do Marítimo oficializado no Belenenses

O Belenenses anunciou hoje que Mariano Barreto é o novo treinador da equipa, última classificada II Liga de futebol, sucedendo a Vasco Faísca, que quarta-feira rescindiu o contrato com os 'azuis do Restelo".

Mariano Barreto, de 67 anos- treinou o Marítimo em 2004/2005- regressa a uma casa que bem conhece e onde foi treinador-adjunto nas temporadas em 1998/99 e 1999/00.

Para além de Mariano Barreto, a equipa técnica será constituída por Pedro Venâncio (adjunto) e Paulo Costinha (treinador de guarda-redes), também ele ex-jogador do Belenenses de 2006/07 a 2008/09, onde acabou a carreira, depois de ter representado, entre outros, Boavista, FC Porto, Sporting e União de Leiria.

O Belenenses é atualmente o último classificado da II Liga, com 15 pontos, menos um que o penúltimo, Länk Vilaverdense, e a sete do antepenúltimo Leixões.

A equipa do Restelo, que na última jornada perdeu em casa com o Torreense (2-0) volta a entrar em ação em 5 de Março, na deslocação ao terreno do Marítimo, quarto posicionado, com 41 pontos, em jogo da 24.ª ronda da II Liga.